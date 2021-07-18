دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نفت السفارة الإسرائيلية في مصر، الأحد، ضلوع إسرائيل في أزمة سد النهضة الإثيوبي، قائلة إنها "لديها ما يكفيها ويسد احتياجاتها".

وقال بيان للسفارة الإسرائيلية نشرته عبر حسابها في تويتر، إنها "تعرب عن فائق الاحترام للشعب المصري وقيادته الرشيدة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضافت السفارة أنها "تؤكد بصورة واضحة وغير قابلة لأي تأويل أن ما تردد مؤخرًا في بعض القنوات والمقالات الصحفية عن ضلوع دولة إسرائيل في موضوع سد النهضة هو عار عن الصحة ولا أساس له".

وشددت "إسرائيل على أنه لديها من المياه ما يكفيها ويسد احتياجاتها، وهي دائمًا على استعداد لوضع خبراتها وتوسيع التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المياه مع مصر".

وأشارت السفارة الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تعتمد على طرق المعالجة الزراعية وتحلية مياه البحر للشرب ولديها التكنولوجيا التي توفر لها المياه، مُعربة عن أملها أن تمر المفاوضات بما يحقق الاستقرار والرخاء لشعوب الدول الثلاث.