رئيس وزراء إثيوبيا يهنئ شعبه بالملء الثاني لخزان سد النهضة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هنأ رئيس الورراء الإثيوبي شعبه بانتهاء الملء الثاني لخزان سد النهضة، وسط توتر شديد يسود هذا الملف بين دولة المنبع ودولتي المصب، مصر والسودان.

وكتب أحمد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تهانينا باكتمال الملء الثاني لسد النهضة العظيم"، حسب قوله.

ونشر رئيس الوزراء الإثيوبي صورا جديدة لسد النهضة بعد اكتمال عملية الملء، التي تعترض عليعا القاهرة والخرطوم بشدة في ظل عدم وجود اتفاق قانوني ملزم لنسق عمليتي الملء والتشغيل.

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ونفذت أديس أبابا عملية الملء الأولى لخزان سد النهضة في يوليو/تموز من عام 2020 وفق ما أعلنه مكتب أبي أحمد آنذاك.

وأكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في كلمة له قبل يومين أن مصر لن تسمح بالمساس بحصتها من مياه نهر النيل مؤكد أن القاهرة جاهزة للتعاون مع الجانب الإثيوبي بشرط ضمان مصالحها المائية.