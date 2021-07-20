باتصال مع أمير قطر.. روحاني يوضح التحدي الرئيسي في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن التحدي الرئيسي في المنطقة ينبع من التحركات العسكرية لبعض الدول وإسرائيل؛ لافتا إلى أن ذلك "يلزم علينا أن نبذل الجهود لوقف هذه التحركات في المنطقة".

جاء ذلك في مكالمة مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، حيث قال روحاني: "الجمهورية الاسلامية تسعى في إطار مبادئها السياسية الى إحلال السلام والاستقرار على صعيد المنطقة".

وتابع روحاني قائلا: "مواقف إيران المبدئية قائمة على 3 محاور؛ العدالة والحكمة والتعامل البناء وبتالي تسوية الخلافات والصراعات عبر الحوار"، لافتا إلى أن "مواقف إيران وقطر فيما يخص تعزيز الاستقرار والتوازن داخل المنطقة متقاربة جدا".

ونقل تقرير الوكالة الإيرانية على لسان أمير قطر قله إن "الصراعات الاقليمية لن تحلّ عسكريا وانما السبيل الامثل من اجل تسوية الخلافات يكمن في الحوار والمسار السياسي؛" داعيا دول المنطقة جميعا إلى "تعزيز التعاون فيما بينها لترسيخ السلام والاستقرار الإقليميين".