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ضاحي خلفان يُذكر بحديث محمد بن سلمان عن الحوثيين: "قائد مدرك فطن"

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ذكر نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، بحديث ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، حول الحوثيين في المقابلة التي أجراها مؤخرا مع الإعلامي عبدالله المديفر في إبريل/نيسان الماضي، وذلك بعد تعرضه لانتقادات بسبب تغريدة وصف فيها بعض الحوثيين المدنيين الموجودين في الإمارات بـ"الإخوة".

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ونشر خلفان مقطع فيديو تضمن ما قاله ولي العهد السعودي عن الحوثين في المقابلة، حيث قال: "لكن أيضا الحوثي في الأخير يمني ولديه النزاعة العروبية واليمنية الي أتمنى أنها تُحيى فيه بشكل أكبر ويراعي مصالحه ومصالح وطنه قبل اي شيء".

وعلق نائب رئيس شرطة دبي على حديث الأمير محمد بن سلمان، قائلا: "ليت أن بعض المغردين يتعلمون من هذا القائد المدرك الفطن..رغم الحرب...اسمعوا حديثه عن العدو...الرجل لا يقلل من قدر خصومة وهذه ميزة القادة الكبار"، حسب قوله.

وأضاف خلفان في تغريدة أخرى قائلا: "لذلك محمد بن سلمان من سلالة ملوك...لا تتوقعون إلا أن يقول مثل هذا الكلام عن الحوثي..حتى مع الخصومة يبقى الملك ملك...بس هات اللي يفهم"، على حد تعبيره.

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