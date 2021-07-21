ضاحي خلفان يُذكر بحديث محمد بن سلمان عن الحوثيين: "قائد مدرك فطن"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ذكر نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، بحديث ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، حول الحوثيين في المقابلة التي أجراها مؤخرا مع الإعلامي عبدالله المديفر في إبريل/نيسان الماضي، وذلك بعد تعرضه لانتقادات بسبب تغريدة وصف فيها بعض الحوثيين المدنيين الموجودين في الإمارات بـ"الإخوة".

ونشر خلفان مقطع فيديو تضمن ما قاله ولي العهد السعودي عن الحوثين في المقابلة، حيث قال: "لكن أيضا الحوثي في الأخير يمني ولديه النزاعة العروبية واليمنية الي أتمنى أنها تُحيى فيه بشكل أكبر ويراعي مصالحه ومصالح وطنه قبل اي شيء".

ليت أن بعض المغردين يتعلمون من هذا القائد المدرك الفطن..رغم الحرب...اسمعوا حديثه عن العدو...الرجل لا يقلل من قدر خصومة وهذه ميزة القادة الكبار. https://t.co/j607bG3sA5

وعلق نائب رئيس شرطة دبي على حديث الأمير محمد بن سلمان، قائلا: "ليت أن بعض المغردين يتعلمون من هذا القائد المدرك الفطن..رغم الحرب...اسمعوا حديثه عن العدو...الرجل لا يقلل من قدر خصومة وهذه ميزة القادة الكبار"، حسب قوله.

لذلك محمد بن سلمان من سلالة ملوك...لا تتوقعون إلا أن يقول مثل هذا الكلام عن الحوثي..حتى مع الخصومة يبقى الملك ملك...بس هات اللي يفهم

وأضاف خلفان في تغريدة أخرى قائلا: "لذلك محمد بن سلمان من سلالة ملوك...لا تتوقعون إلا أن يقول مثل هذا الكلام عن الحوثي..حتى مع الخصومة يبقى الملك ملك...بس هات اللي يفهم"، على حد تعبيره.