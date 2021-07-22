طيران الخليج تعلن تعرض إحدى طائراتها لحادث أرضي في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن طيران الخليج، الناقل الوطني في البحرين، الخميس، تعرض إحدى طائراته لحادث أرضي في مطار دبي.

جاء ذلك في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية وذكرت فيه: "أكدت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، تعرضها لحادث أرضي في مطار دبي الدولي إثر تعرض ذيل إحدى الطائرات التابعة لها للاصطدام من قبل طائرة إحدى الناقلات الجوية".

وأضاف البيان: "أفادت طيران الخليج، أنها تعمل حالياً على ربط مسافري الرحلة التي تعرضت طائرتها للحادث بوجهاتهم النهائية".

ولفتت تقارير إعلامية أن الحادث وقع مع طائرة تابعة لفلاي دبي, حيث تواصلت CNN بالعربية مع الشركة للحصول على تاكيد لما تم تداوله دون رد حتى كتابة هذا التقرير.