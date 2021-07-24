دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، السبت، أن سياسة قطر بالتعاون مع إيران صحيحة، مؤكدا أنه يؤيد أن يتعاون مع طهران وإسرائيل.

وقال خلفان في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "سياسة قطر تجاه ايران في ظل الاحداث الجارية وعدم تعليق الجزيرة على ما يحدث سياسة حكيمة....هذا هو المطلوب"، حسب قوله.

سياسة قطر تجاه ايران في ظل الاحداث الجارية وعدم تعليق الجزيرة على ما يحدث سياسة حكيمة....هذا هو المطلوب .

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "اثبتت المواقف القطرية انها المواقف الداعمة لاستقرار الخليج والوطن العربي"، وتابع: "لماذا سياسة قطر في انتهاج مواقف تعاونية مع ايران صح ؟. لنسمع الجواب"، على حد قوله.

اثبتت المواقف القطرية انها المواقف الداعمة لاستقرار الخليج والوطن العربي.

وأردف خلفان قائلا عن قطر: "لماذا اتهام غيرها بالتعاون غلط؟"، عن التعاون مع إيران، وانتقد ما وصفها "ازدواجية المعايير"، ثم تابع: "قلنا قطر غلط....قلتوا قولوا قطر صح....قلنا قطر صح...قلتوا ليش تقولون قطر صح"، حسب قوله.

وأكد نائب رئيس شرطة دبي أنه يؤيد "كل توجه يحقق الاستقرار في الخليج العربي مع ايران او مع إسرائيل او مع من يكون انا معه...كل توجه يدعو الى التسامح انا معه...وغير ذلك لا"، وقال عن قضية الجزر الثلاث المتنازع عليها بين الإمارات وإيران: "موضوع جزر الامارات مقرر حله سياسيا...وهذا الأمر أقره الراحل زايد طيب الله ثراه"، حسب قوله.