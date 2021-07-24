دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تقديم ما يقرب من 155 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية إلى العراق، وكذلك اللاجئين العراقيين في المنطقة والمجتمعات التي تستضيفهم.

وقال بلينكن، في بيان: "مع هذا التمويل الإضافي من وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يصل الدعم الإنساني الأمريكي للعراق إلى أكثر من 200 مليون دولار حتى الآن في السنة المالية 2021".

وأضاف بلينكن إلى المساعدات من شأنها توفير "المأوى المهم والرعاية الصحية الأساسية والمساعدة الغذائية الطارئة وخدمات الحماية، مثل الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في جميع أنحاء العراق". إلى جانب دعم العراقيين النازحين بسبب تنظيم داعش.

وأشار بلينكن إلى أن واشنطن قدمت أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية إلى العراق وللعراقيين في المنطقة منذ 2014.

ويأتي إعلان بلينكن بعد مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العراقي فؤاد حسين في واشنطن الجمعة، أكدا خلاله متانة الشراكة بين البلدين.

وقال حسين خلال المؤتمر إنه مشاورات الحوار الاستراتيجي بين أمريكا والعراق تشمل تعزيز التعاون في "المجالات العسكرية والاقتصادية والطاقة النظيفة والصحة، خصوصًا مواجهة كورونا".