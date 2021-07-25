دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، إن "الحوار وتبادل الأفكار مع الجيران تعد أولوية الدبلوماسية" لحكومته المقبلة.

تصريحات رئيسي جاءت في غضون أول اتصال يجريه مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، السبت، لتهنئته بمناسبة عيد الأضحى، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقال رئيسي إن "تطوير العلاقات مع سلطنة عمان هدف في متناول اليد في ضوء الثقة السياسية المتبادلة".

ووصف رئيسي سلطنة عُمان بأنها تعد "جارًا موثوقا وشريكًا قيمًا لإيران".

وأضاف الرئيس الإيراني أن "العلاقات بين طهران ومسقط تفصلها مسافة عن المستوى المتوقع، لذا يتوجب في أول فرصة ممكنة تنظيم برنامج شامل لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وقال رئيسي ان "التعاطي والحوار والتشاور وتبادل الأفكار مع الجيران في القضايا والمواضيع المهمة في المنطقة تعد اولوية الدبلوماسية للحكومة الثالثة عشرة (المقبلة)".

من جانبه، هنأ سلطان عمان الرئيس الإيراني المنتخب بعيد الأضحى، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين "ستبقى قوية"، وأنها ستكون لها تأثيراتها الإيجابية على جميع تطورات المنطقة.