دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجه الرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي، فجر الاثنين، رسالة إلى الشعب التونسي واصفا ما وقع الليلة الماضية بعد قرارات أصدرها الرئيس قيس بن سعيد بأنه "انقلاب".

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره المرزوقي على صفحته الرسمية بفيسبوك، وقال فيه: "خلافاتنا السياسية على خطورتها كانت تعالج بوسائل سياسية بوسائل سلمية وهذا ربما انتهى الليلة، أقول ربما لأن ما زال عندي أمل بأن هذا الشعب لن يقبل ما وقع هذه الليلة.."

وتابع قائلا: "ما وقع هذه الليلة هو قفزة جبارة إلى الوراء يعني خرجنا من نادي الشعوب المتحضرة والمتقدمة إلى الدول المتخلفة التي الكثير منها للأسف دول عربية، الذي وقع الليلة هو انقلاب، لن نكذب على بعضنا، هذا الرجل خرق الدستور الذي أقسم على الدفاع عنه، هذا الرجل حنث بوعده.."

وأضاف: "الناس التي تهلل وفرحانة بهذا الانقلاب لعداوتها للنهضة للأسف الشديد سترون يعني إذا تواصلت هذه المهزلة أنه وضعكم الاقتصادي والاجتماعي والصحي لن يتحسن بل بالعكس سيزداد سوءا ووضع تونس سيزداد سوءا.."