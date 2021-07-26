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السعودية.. اعتبارا من 1 أغسطس.. هذه الأماكن لا يمكنك دخولها دون تحصين

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية لنادل في مطعم سعودي يساعد شخصا للعثور على الاتجاه الصحيح
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وضحت وزارة الداخلية السعودية المواقع والأماكن التي لا يمكن للفرد سواء مواطن أو مقيم من دخولها دون تحصين ضد فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" وذلك اعتبارا من الأول من أغسطس/ آب المقبل.

وبينت الوزارة أنه ووفقا للاشتراطات المعتمدة من وزارة الصحة فإنه لا يمكن الدخول لهذه الأماكن دود تحصين وهي:

- الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو الترفيهية أو الرياضية.

- المناسبات الثقافية أو العلمية أو الاجتماعية أو الترفيهية.

- المنشآت الحكومية أو الخاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

- المنشآت التعليمية الحكومية أو الخاصة.

- استخدام وسائل النقل العام.

وأشارت الوزارة إلى إبراز تطبيق توكلنا للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

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