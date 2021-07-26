السعودية.. اعتبارا من 1 أغسطس.. هذه الأماكن لا يمكنك دخولها دون تحصين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وضحت وزارة الداخلية السعودية المواقع والأماكن التي لا يمكن للفرد سواء مواطن أو مقيم من دخولها دون تحصين ضد فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" وذلك اعتبارا من الأول من أغسطس/ آب المقبل.

ابتداءً من 22/ 12/ 1442 هـ الموافق 1/ 8/ 2021 م .. بدء سريان قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام. #الوقاية_أمان https://t.co/kmO9gy8Fty

وبينت الوزارة أنه ووفقا للاشتراطات المعتمدة من وزارة الصحة فإنه لا يمكن الدخول لهذه الأماكن دود تحصين وهي:

- الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو الترفيهية أو الرياضية.

- المناسبات الثقافية أو العلمية أو الاجتماعية أو الترفيهية.

- المنشآت الحكومية أو الخاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

- المنشآت التعليمية الحكومية أو الخاصة.

- استخدام وسائل النقل العام.

وأشارت الوزارة إلى إبراز تطبيق توكلنا للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.