بتغريدات ساخرة.. خلفان يرد على اتهام الإمارات بأنها السبب بكل الأحداث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، سلسلة تغريدات ساخرة، رد فيها على اتهام بلاده بالوقوف خلف كل الأحداث.

واحد اخواني كان قاعد في مطعم يفطر.. سقطت الشوكة من يده على الارض...السبب كان يفكر في الامارات.🤣🤣

وقال خلفان في تغريداته: "جاء ضباب في بلد ما.. ووقعت عدة حوادث سير... والسبب الامارات.. وزادت الفئران في إحدى المزارع النائية في بلد لا نريد ذكر اسمه... والسبب الامارات.. ضاع بعير لراعي إبل في الصحراء... والسبب الامارات.. الاخوان سرقوا مليارات...والسبب الامارات".

وين ما كنت في العالم اذا سمعت شوشرة في تيلفونك..تحمل تراها الامارات تجسس 🤣🤣🤣

وتابع: "واحد اخواني... سرق جماعته وهرب... تصدقون السبب الإمارات.. صارت هواشة بين اخواني واخواني اصدقاء.. واحد فيهم صفع الثاني كف... كان السبب الإمارات.. اخواني طلق زوجته... والسبب الامارات.. تخيلوا... اسراب الجراد التي أكلت الأخضر واليابس في افريقيا... هذه من جابها... من نشرها.. الامارات".

جاء ضباب في بلد ما..ووقعت عدة حوادث سير...والسبب الامارات. وزادت الفئران في إحدى المزارع النائية في بلد لا نريد ذكر اسمه...والسبب الامارات.🤣🤣🤣

وأضاف: "وين ما كنت في العالم إذا سمعت شوشرة في تيلفونك.. تحمل تراها الامارات تجسس.. إذا طلبت من مطعم اكل وجاك مش اوكيه.. على طول اعرف... الطباخ مدفوع له الامارات على شان يقدم لك طبخة اي كلام.. لا بعد اخبرك بشيء مهم إذا نمت وجاك كابوس في المنام.. صدقني ان السبب الإمارات.. واحد اخواني كان قاعد في مطعم يفطر.. سقطت الشوكة من يده على الارض...السبب كان يفكر في الامارات".