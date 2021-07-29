أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الخميس، إن المفاوضات مع إيران بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة "لا يمكن ولن تستمر إلى ما لا نهاية".

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي يوم الخميس في الكويت، أن الولايات المتحدة قد انخرطت في "محادثات ومفاوضات متعددة في فيينا" ولكن ليس بشكل مباشر مع إيران.

وتابع: "لقد رفض الإيرانيون التحدث مباشرة، لكن مع شركائنا الأوروبيين مع روسيا والصين".

وأشار بلينكن إلى أنه "لا يمكن أن تستمر هذه العملية إلى أجل غير مسمى. في مرحلة ما، لا يمكن استرداد المكاسب التي حققتها خطة العمل الشاملة المشتركة بالكامل من خلال العودة إلى الخطة (الاتفاق النووي مع إيران)".

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن تتطلع لترى "ما هي إيران مستعدة للقيام به أو غير مستعدة للقيام به".

وأكد بلينكن: "ما زلنا على استعداد تام للعودة إلى فيينا لمواصلة المفاوضات، ولكن كما قلت، فإن هذه العملية لا يمكن ولن تستمر إلى ما لا نهاية".

وقال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إن "الكرة في ملعب إيران وسنرى ما إذا كانوا مستعدون لاتخاذ القرارات اللازمة للعودة إلى الامتثال".

من ناحية أخرى، قال بلينكن إن الدفعة الأولى من المواطنين الأفغان المؤهلين للحصول على تأشيرات هجرة خاصة "ستبدأ في الوصول قريبًا جدًا" إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت إدارة بايدن في وقت سابق من هذا الشهر أن مجموعة من الأفغان تقدموا بطلبات للحصول على برنامج تأشيرة الهجرة الخاصة (SIV) إلى فورت لي، وهو موقع للجيش الأمريكي في فرجينيا، مع اقتراب الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان من الاكتمال.