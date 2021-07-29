دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا حول المظاهرات التي تشهدها مناطق في إيران بسبب "سوء الإدارة الحكومية والإهمال" لافتة إلى أن تقارير وصلتها حول إطلاق النار على المتظاهرين.

وقالت الخارجية في بيانها: "اتسعت رقعة الاحتجاجات في إيران بعد أن نشبت بسبب نقص المياه – جراء الجفاف وسوء الإدارة الحكومية والإهمال – في مقاطعة خوزستان، وباتت تنتشر الآن عبر مدن مختلفة، بما فيها طهران وكرج وتبريز. لا يسلط الشعب الإيراني الضوء حاليا على احتياجاته التي لا تتم تلبيتها فحسب، بل أيضا على تطلعاته غير المحققة لناحية احترام حقوق الإنسان، وهي حقوق يستحقها الجميع في مختلف أنحاء العالم".

وتابعت: "يتمتع الشعب الإيراني بالحق في التعبير عن إحباطه ومحاسبة حكومته، ولكن وصلتنا تقارير مقلقة عن إطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل العديد منهم. نحن ندين استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وندعم حق الإيرانيين في التجمع السلمي والتعبير عن أنفسهم بدون خوف من العنف والاعتقال على يد قوات الأمن. ونحن نراقب أيضا التقارير التي تتحدث عن تباطؤ في الإنترنت في المنطقة".

وأضافت: "نحث الحكومة الإيرانية على السماح لمواطنيها بممارسة حقهم في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات بحرية، بما في ذلك عبر الإنترنت".