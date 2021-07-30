تقارير عن تعرض سفينة لهجوم شمال بحر العرب قبالة عُمان

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تعرضت سفينة لهجوم شمال بحر العرب قبالة سواحل سلطة عُمان، الخميس، وفقا لمجموعة أمن بحرية تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية.

جاء ذلك في تقرير نشرته المجموعة والتي تدعى United Kingdom Maritime Trade Operations وتعرف اختصارا بـ"UKMTO"، حيث ذكرت أنها "تلقت تقاريرا عن قطعة بحرية تعرضت لهجوم بموقع احداثياته كانت 211612N 0594542E

وذكر التقرير أن الهجوم وقع عند الساعة 2 بعد الظهر الخميس بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وأن تحقيقات تجري في هذا الشأن دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

وبالبحث على خرائط غوغل يظهر أن الهجوم وقع شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية.