دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت سلطنة عُمان، الجمعة، وقوع حادث الهجوم على ناقلة نفط إسرائيلية (ميرسير ستريت) في نطاق مياهها البحرية الإقليمية.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن مصدر مسؤول في مركز الأمن البحري ما فعلته السلطات العُمانية إبان حدوث الهجوم، الذي وقع يوم الخميس.

وقال المصدر إنه في إطار التنسيق القائم بين مركز الأمن البحري بالسلطنة ومراكز الأمن البحري بالمنطقة تلقى المركز معلومات حول تعرض ناقلة بحرية للمشتقات تدعى ( MV MERCER STREET)، وترفع علم ليبيريا لحادث خارج المياه الإقليمية العُمانية.

وأضاف المصدر لوكالة الأنباء العُمانية أنه فور تلقي المعلومات، سيّر سلاح الجو السلطاني العماني طلعات جوية على موقع الحادث.

وأرسلت البحرية السُّلطانية العمانية سفينة إلى مكان الهجوم، "وأكدت النتائج الميدانية أن الحادث وقع بالفعل خارج البحر الإقليمي العماني"، بحسب المصدر.

وقال المصدر إنه "عند التواصل مع ملاك السفينة والطاقم أفادوا بأن السفينة ستواصل الإبحار إلى جهتها دون الحاجة إلى مساعدة".

كان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن سفنا تابعة للبحرية الأمريكية رافقت ناقلة النفط الإسرائيلية المنكوبة، بعد أن تعرضت لهجوم بطائرة من دون طيار مسلحة يعتقد أن إيران كانت تسيرها.

كانت شركة زودياك ماريتايم المٌشغلة للناقلة، قالت إن 2 من طاقم السفينة قد لقيا مصرعهما جراء الهجوم، أحدهما بريطاني والآخر روماني.

وميرسير ستريت سفينة يابانية مملوكة من قبل زودياك ماريتايم، وهي شركة دولية لإدارة السفن مقرها في لندن ويقودها قطب الشحن الإسرائيلي إيال أوفر.