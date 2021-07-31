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بعد ناقلة النفط الإسرائيلية.. التحالف باليمن: إحباط محاولة للهجوم على سفينة سعودية بطائرة مسيرة

الشرق الأوسط
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صورة تم التقاطها في 13 مايو 2019، تظهر ناقلة النفط الخام أمجد، والتي كانت واحدة من ناقلتين سعوديتين تعرضتا لأضرار في "هجمات تخريبية" غامضة، قبالة سواحل إمارة الفجيرة الخليجية.
Credit: KARIM SAHIB/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن التحالف في اليمن، الجمعة، إحباط محاولة للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مٌسيرة.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية عن التحالف قوله إنه أحبط "محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة معادية".

واتهم التحالف جماعة الحوثيين في اليمن بالاستمرار "في تهديد الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر بدعم إيراني".

وقال التحالف إن جهوده "أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب".

ولم يكشف التحالف المزيد من المعلومات حول الهجوم الذي تحدث عنه.

ويأتي ذلك بعد تعرض ناقلة نفط إسرائيلية في بحر العرب لهجوم بطائرة مسيرة يوم الخميس، حسب ما قاله مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية يوم الجمعة، مُشيرًا إلى أنه يعتقد أنها إيرانية.

وأسفر الهجوم على الناقلة الإسرائيلية عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها، أحدهما بريطاني والآخر رومانين وفقا لبيان شركة زودياك ماريتايم المُشغلة للسفينة.

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