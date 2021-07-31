قناة إيرانية: استهداف الناقلة الإسرائيلية جاء ردا على هجوم في سوريا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – ذكرت قناة العالم التابعة للحكومة الإيرانية نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الهجوم الذي استهدف ناقلة إسرائيلية في بحر العرب قبيل سواحل عُمان بطائرة مسيرة جاء ردا على هجوم "شنته إسرائيل الأسبوع الماضي عل قاعدة الضبعة العسكرية الجوية في منطقة القصير بحمص".

وقُتل اثنان من أفراد طاقم الناقلة "ميرسر ستريت" بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة يُعتقد أنها إيرانية الصنع والتشغيل.

وقالت القوات الأمريكية التي هرعت لإنقاذ السفينة أنها متأكدة بـ"الدليل العيني الواضح" أن السفينة استُهدفت بهجوم مسلح، حسب ما قاله الأسطول الخامس الأمريكي في بيان نشره السبت.

وجاء في البيان: "خبراء المتفجرات في البحرية الأمريكية على متن الناقلة للتأكد من عدم وجود خطر آخر على أفراد الطاقم وهم جاهزون لدعم أي تحقيق بالهجوم، وتشير المؤشرات الأولية إلى ان الهجوم تم عبر طائرة مسيرة".

من جانبها، نشرت شركة "Ambrey" للأمن البحري، التي كان يعمل لصالحها أحد أفراد الطاقم الذين قُتلوا بالهجوم، بيانا السبت، قالت فيه: "إنه لمن المؤسف أن نعلن أن أحد أفراد فريق Ambrey قُتل بشكل تراجيدي في حادث أمني، وقعت الحادثة شمالي المحيط الهندي عل متن الناقلة ميرسر ستريت، نؤكد أن أن أحد أفراد الطاقم قُتل أيضا، نعمل عن كثب حاليا مع عميلنا والسلطات المعنية، ونقدم كل الدعم الممكن لذوي الضحية، أفكارنا تبقى مع عائلة وأصدقاء المتضررين من هذا الخبر الحزين جدا".

وكانت تبحر الناقلة رافعة العلم الليبيري وتديرها شركة زودياك البحرية البريطانية ويقودها قطب الشحن الإسرائيلي عيدان عوفر.