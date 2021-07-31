دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات الأردنية، السبت، إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا "مؤقتا"، نتيجة للتطورات الأمنية جراء تفجر الوضع في محافظة درعا السورية (جنوب البلاد) بين القوات الحكومية والمعارضة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إنه "سيتم إغلاق معبر جابر الحدودي مؤقتًا أمام حركة البضائع والركاب نتيجة لتطورات الأوضاع الأمنية في الجانب السوري".

وأضاف المصدر، أنه سينظر في "إعادة فتح المعبر حال توفرت الظروف الملائمة لذلك".

وتجددت المواجهات بين القوات الحكومية وقوات المعارضة السورية في درعا في الأيام الأخيرة.

ويعتبر معبر جابر شريان رئيسي للاقتصاد الأردني، ويعتبر مسارًا رئيسًا ما بين سوريا ولبنان ودول الخليج.

وفي 2015، أُغلق المعبر على أثر تطورات النزاع في سوريا.

وجاءت إعادة افتتاحه في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 بعد توقيع اتفاق تسوية في درعا بين النظام السوري والمعارضة برعاية روسية.

وكانت المحافظة شاهدة على أولى مظاهرات الثورة السورية في 2011، ولها تاريخ في معارضة السلطة منذ الرئيس السابق حافظ الأسد.