مستشار ملك البحرين يثير جدلا بعد تغريدة عن جزر حدودية مع قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تغريدة لمستشار ملك البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، جدلا عبر موقع تويتر، بعد حديثه عن سيادة البحرين على جزر حوار ودعوته لأحقية بلاده في جزرة الزبارة القطرية.

وكتب مستشار ملك البحرين، في حسابه عبر تويتر: "لدينا 83 وثيقة مزورة تدعي ما تريد أن تدعي، ولكن حكمت المحكمة الدولية بأن حوار بحرينية. بقيت الزبارة، إن أهلها بحرينيون شاء المدعون أو أبوا وإن حقوقهم لن تضيع مهما طال الزمن".

لدينا 83 وثيقة مزورة تدعي ما تريد ان تدعي ، و لكن حكمت المحكمة الدولية بأن #حوار_بحرينيه . بقيت الزبارة ، ان اهلها بحرينيون شاء المدعون او ابوا و إن حقوقهم لن تضيع مهما طال الزمن. #راشد_الجبر_النعيمي

ومن وقت لآخر يتجدد الجدل في قطر والبحرين بشأن الخلاف الحدودي التاريخي بشأن عدد من الجزر الواقعة بين البلدين.

وفي مارس/ أذار 2001، أصدرت محكمة العدل الدولية حكمًا نهائيًا ملزمًا لا يجوز الاستئناف عليه تجاه نزاع قانوني قائم بين قطر والبحرين على الجزر منذ 1937.

وبموجب قرار المحكمة، تمارس البحرين السيادة على جزر حوار وجزيرة قطعة جرادة، في مقابل حصول قطر على جزر جنان وحداد جنان والزبارة وفشت الديبل.

وتبادل مستخدمو تويتر في البلدين التغريد عن من له أحقية السيطرة على الجزر سبب النزاع.

الجزيرة ومقرها #قطر صاحبة "الحوار" دائماً وأبداً 😉 تقرأ بمعنيين والمعنى في قلب الشاعر 😉 و #افهم #حوار_قطرية

كما استطاعت قطر ان تُعيد ترسيم حدودها الجوية وتوسيع الملاحة والمجال الجوي ضد #البحرين ايضاً تستطيع استعادة جزيرة حوار كحق تاريخي لها والحقوق لا تسقط بالتقادم #حوار_قطريه 🇶🇦