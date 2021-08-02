أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الإثنين، أن الرد على استهداف إيران للناقلة التجارية في بحر العرب سيكون "جماعيا".

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة الأمريكية على "اتصال وتنسيق وثيقين جدا مع بريطانيا وإسرائيل ورومانيا ودول أخرى"، حسب قوله.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه غير متأكد مما إذا كان هذا التصرف جديدا على إيران أو أنه يدل على أي شيء بطريقة ما عن الحكومة الجديدة التي تولت السلطة في البلاد.

ورأى بلينكن أن هذا الهجوم "يُظهر أن إيران تواصل التصرف بشكل غير مسؤول عندما يتعلق الأمر بتهديدات كهذه للملاحة والتجارة والبحراة الأبرباء الذين هم جزء من رحلات تجارية في المياه الدولية"، حسب قوله.

وكانت قد تعرضت ناقلة النفط "ميرسر ستريت" لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة في مياه بحر العرب قبيل السواحل العُمانية واتهمت إسرائيل إيران بالوقوف خلفه.