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قرقاش بذكرى احتلال الكويت: نستحضر بألم الانقسام العربي الجلّي بين الحق والباطل

الشرق الأوسط
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صورة ارشيفية من تدريبات عسكرية كويتية في ذكرى الاحتلال العراقي
Credit: RAED QUTENA/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إلى ذكرى احتلال الكويت التي وقعت في الثاني من أغسطس/ اب 1990.

وقال قرقاش في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "في ذكرى احتلال الكويت الشقيقة نستحضر بألم الانقسام العربي الجلّي بين الحق والباطل، دروس الاختبار العسير ماثلة أمامنا، ولعلنا في حاضرنا العربي المنقسم نجد العبرة والدرس.."

وتابع قرقاش في التغريدة ذاتها: "وطني الإمارات، وقيادته، في ذاك المفصل التاريخي، كما هو اليوم، يقف مع الحق، والمبدأ، والشقيق".

وفي تغريدة منفصلة قال قرقاش: "احتلال الكويت أثّر على وعّي جيلنا لصالح الواقعية السياسية، خوفنا على الأوطان وعلى خليجنا حفّز العمل المشترك، وتصدّر الشيخ زايد، رحمه الله، مع إخوانه في السعودية والخليج، التصدي لهذا الاعتداء الآثم، واليوم تتمسك قيادة الإمارات بهذا النهج في حماية الدولة الوطنية والوقوف مع الأشقاء".

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