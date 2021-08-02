دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حذرت إيران، الإثنين، من أي "مغامرة" ضدها نتيجة الهجوم التي تعرضت له ناقلة نفط في بحر العرب، واستدعت القائم بأعمال السفارة البريطانية لديها والسفير الروماني في طهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، خطيب زادة، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "إن أولئك الذين التزموا جانب الصمت إزاء الهجمات الإرهابية المتكررة ضد السفن الإيرانية، عمدوا اليوم الى توجيه اتهامات واهية ضد إيران"، حسب قوله.

وتوعد خطيب زاد بـ"الرد العاجل والحازم" على ما وصفها بـ"أي مغامرة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، حسب قوله.

واستدعت الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفارة البريطانية لديها بسبب التصريحات التي وصفتها طهران بـ"المتسرعة والمتضاربة والتي تفتقر لأي وثيقة، وعليه فهي مرفوضة ومدانة بأشد اللهجات"، في إشارة إلى تصريحات وزير الخارجية البريطاني الذي اتهم طهران بالوقوف خلف الهجوم على الناقلة.

وفي السياق نفسه، استدعت طهران السفير الروماني لديها بسبب البيان الصادر عن الخارجية الرومانية وما تضمنه مما وصفتها إيران بـ"التهم الواهية"، وطالب مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية سفير رومانيا بإبلاغ المسؤولين في بلاده "احتجاج واستياء إيران شديد اللهجة"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.