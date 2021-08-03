دخل السياسة من عالم الأعمال.. من هو رئيس الحكومة المكلف في لبنان نجيب ميقاتي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء اللبناني المكلف، نجيب ميقاتي، مؤكدا وضع إمكانيات بلاده لمساعدة لبنان في إخماد الحرائق، وفق ما نقلته وكالة الأناضول الرسمية التركية عن رئاسة الوزراء في لبنان الثلاثاء.

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأناضول: "استفسر (أردوغان) خلال اتصال أجراه مع ميقاتي عن موضوع الحرائق التي وقعت في أكثر من منطقة لبنانية لا سيما في عكار والهرمل".

وأشار البيان إلى أن الرئيس التركي "أعلن عن وضع إمكانات بلاده بمجال مكافحة الحرائق في تصرف لبنان عند الحاجة"، وفقا للأناضول.

وهنأ أردوغان ميقاتي بتكليفه بتشكيل الحكومة في لبنان وتمنى أن "يوفق سريعا في إنجاز الحكومة المناسبة لمعالجة الأوضاع اللبنانية في هذه المرحلة الصعبة"، وفقا للأناضول.

يذكر أن رئيس الحكومة السابق في لبنان، سعد الحريري، كان قد زار تركيا والتق أردوغان في 26 يونيو/حزيران من عام 2021، قبل أن يعتذر في وقت لاحق عن تأليف الحكومة.