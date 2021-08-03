نبهاء الحنشي يخلف آلاء الصديق بإدارة منظمة "القسط".. من هو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت منظمة "القسط" لحقوق الإنسان عن تعيين نبهان الحنشي مديرا جديدا لها خلفا للناشطة الحقوقية الإماراتية، آلاء الصديق، التي لقت مصرعها في حادث سير قرب لندن أواخر يونيو/ حزيران الماضي.

تعرف على المدير المكلف الجديد لمنظمة #القسط الأستاذ #نبهان_الحنشي @Nabhan80 https://t.co/XeO5tM7jqm

جاء ذلك في تغريدة نشرتها المنظمة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت فيها: "ترحب القسط بالأستاذ نبهان الحنشي مديرًا مكلفًا جديدًا للمنظمة بعد رحيل المديرة التنفيذية السابقة آلاء الصديق رحمها الله.."

وأضافت المنظمة في تغريدتها المنشورة، الاثنين، أن الحنشي "ناشط حقوقي من عمان، وكاتب وروائي، وسيباشر مهامه ابتداء من هذا اليوم.. راجين الرحمة للفقيدة، والتوفيق للأستاذ نبهان في مهامة، والتقدم للقسط وفريقها".

وأرفقت المنظمة أيضا في ثريد تغرياتها مقطع فيديو للسيرة الذاتية للحنشي.

وكانت آلاء الصديق المدير التنفيذي لمنظمة القسط لحقوق الإنسان ومقرها المملكة المتحدة، التي أسسها في 2014 المدافع السعودي عن حقوق الإنسان يحيى عسيري "لغرض الدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وتعزيزها"، بحسب الموقع الرسمي.