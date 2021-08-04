دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر وسم حميدان التركي، المعتقل السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، بين أبرز المواضيع التي تفاعل عليها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، في السعودية صباح الأربعاء، وذلك بعد تغريدات نشرها نجله، تركي.

انتهت قبل قليل جلسة الافراج المشروط لوالدي #حميدان_التركي ولأول مره سمح لنا حضور الجلسة وتقديم كلمة نيابة عن والدنا .. سترفع مجريات الجلسة للمدعي العام وننتظر الآن قرار اللجنة https://t.co/TWqWva2WGU

ونشر تركي صورا لوالده على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق قال فيه: "انتهت قبل قليل جلسة الافراج المشروط لوالدي حميدان التركي ولأول مره سمح لنا حضور الجلسة وتقديم كلمة نيابة عن والدنا.. سترفع مجريات الجلسة للمدعي العام وننتظر الآن قرار اللجنة".

وتابع قائلا: "حضورنا جلسة الافراج المشروط سابقة لم يحصل لنا مثلها من قبل ولعل في حضورنا ووقوفنا بجانب والدي أثر ايجابي على قرار اللجنة.. دعواتكم.." قبل أن ينشر تغريدة منفصلة بعدها بساعات قال فيها: " حتى الان لا يوجد قرار من لجنة الافراج المشروط ونظرا لانتهاء وقت العمل الرسمي دون رد فمن المتوقع ان يتأخر لعدة أيام".

ويذكر أن التركي اعتقل عام 2006، بتهم التحرش بخادمته وإساءة معاملتها وعدم دفع أجرها، ورغم نفيه للتهم الموجهة له واعتبارها "مؤامرة"، إلا أن القضاء الأمريكي رفض عدة طعون مقدمة لتبرئته من التهم المنسوبة، في حين قال هو إنه رفض خيانة بلده فتم تلفيق هذه التهم له واختار أن يتحملها، وفقا لمقطع فيديو نشره ابنه.