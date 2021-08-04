إسرائيل تحدد اسم الضابط الإيراني المسؤول عن الهجوم على الناقلة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – حددت إسرائيل اسم الشخص المسؤول عن الهجوم الانتحاري بطائرة مسيرة على الناقلة المرتبطة بإسرائيل في خليج عُمان والتي أسفرت عن مقتل 2 من أفراد الطاقم في إطار سعي إسرائيل لحشد المجتمع الدولي من أجل توجيه رد قوي ومشترك على ما تصفه بالغطرسة الإيرانية.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتز، خلال حديثه لعدد من سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إن سعيد أرا جاني وهو رئيس قيادة الطائرات المسيرة في الحرس الثوري الإيراني مسؤول بشكل مباشر عن الهجوم الذي وقع الجمعة الماضي.

وقال غانتز: "قيادة الطائرات المسيرة نفذت الهجوم على ميرسر ستيريت، خطط سعيد أرا جاني وقدم التدريب والمعدات لتنفيذ الهجوم الإرهابي في المنطقة".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي قائلا: "تتحمل إيران مسؤولية عشرات الهجمات الإرهابية في الشرق الأوسط، في الوقت الذي تسيطر فيه على وكلائها في اليمن والعراق ودول أخرى، لقد خرقت إيران كل بنود الاتفاق النووي وهي على بعد 10 أسابيع من الحصول على المواد اللازمة لصناعة سلاح نووي، حان وقت الأفعال، الكلمات لا تكفي، حان وقت الأفعال الدبلوماسية والاقتصادية وحتى العسكرية، بغير ذلك ستتواصل الهجمات".

وكان قد كرر وزير الخارجية يائير لابيد، التصريحات نفسها خلال اللقاء نفسه، وقال: "هذا هجوم على خطوط التجارة العالمية، هذا هجوم على جرية الحركة، إنها جريمة دولية، لذلك فسؤالي لكم هو: ما الذي سيفعله المجتمع الدولي حيالها؟"، حسب قوله.

وفي تحذير صريح من أن إسرائيل لا تستبعد اتخاذ خطوات أحادية في إطار الرد على إيران، قال لابيد: "إذا لم يرد المجتمع الدولي على هذا الهجوم، حينها لن يكون هناك شيء اسمه المجتمع الدولي، وبدلا من ذلك، سيكون على كل رجل أن يحمي نفسه"، حسب قوله.