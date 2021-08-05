رئيسي يؤدي اليمين الدستورية.. ويمد "يد الصداقة والأخوة" لدول الجوار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدى الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، الخميس، اليمين الدستورية في البرلمان الإيراني لتولي السلطة، بحضور وفود أجنبية، ودعا إلى رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده، وأعرب عن استعداده لتحسين العلاقات مع دول الجوار.

وقال رئيسي، في كلمة بعد أداء اليمين، إن "البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية سلمي تماما... إيران ترفض استخدام الطاقة النووية إلا للأغراض المدنية". وأضاف رئيسي أنه "يجب رفع العقوبات عن الشعب الإيراني، وسندعم أي خطة دبلوماسية تحقق هذا الهدف".

واعتبر رئيسي أن قوة إيران "تخلق الأمن" في المنطقة، وقال إنه سيمد "يد الصداقة والأخوة" لدول الجوار. وأضاف: "قوتنا في المنطقة تخلق الأمن، وقدراتنا الإقليمية تدعم الاستقرار والسلام في مختلف الدول، ولن تستخدم إلا لمحاربة القوى المهيمنة".

وشاركت إيران مؤخرًا في محادثات مع منافستها الإقليمية الرئيسية، المملكة العربية السعودية، في محاولة لإنهاء أزمة طويلة ساهمت في زعزعة الاستقرار في أجزاء كبيرة من الشرق الأوسط.

وأرسلت قطر والكويت والإمارات وفودا إلى إيران للمشاركة في مراسم تنصيب رئيسي، بينما لم تشارك السعودية في مراسم تنصيبه بعد ظهور شائعات الأسبوع الجاري بأن المملكة قد تشارك.