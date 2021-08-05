حسين سلامي يلوح بقوة الحرس الثوري الإيراني بعد "التحريضات الأخيرة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لوّح اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني بقوة الأخير في تصريحات تأتي عقب ما وصفه بـ"التحريضات الأخيرة" ضد الجمهورية الإسلامية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان سلامي قوله: "نحن مستعدون لاي سيناريو وقوتنا الدفاعية والهجومية جاهزة تمامًا لرد فعل قاس على أي عدو.. الأعداء ولاسيما الكيان الصهيوني الغاصب الذين يتحدثون بلغة التهديد هذه الأيام عن الجمهورية الإسلامية؛ عليهم ان يدركوا حقيقة القوة الهجومية والدفاعية للجمهورية الإسلامية الايرانية والحرس الثوري وأنه في سياساتنا واستراتيجياتنا الدفاعية لا يوجد اي عمل أو اي عداء، في أي نقطة على أي نطاق يمكن التسامح معه ولا يجبرنا على ردود فعل قاسية وحاسمة".

وأضاف سلامي: "قواتنا الدفاعية والهجومية جاهزة تمامًا لردود فعل قاسية على أي عدو.. نحن جاهزون لأي سيناريو، وكما جرى اليوم مشاهدة جزء من هذه الاستعدادات على شواطئ الخليج الفارسي فان هذه الاستعدادات موجودة في مختلف مجالات دفاعنا".

وتابع قائلا إن "منظومات الصواريخ والدفاع الجوي والقوى البحرية والطائرات المسيرة وقواتنا البرية في مستوى من الجاهزية الاستثنائية التي يمكن أن ترد على أي تهديد على أي نطاق وفي أي مكان"، مؤكدا أنه "في حالة وجود اي انعدام للأمن؛ فان جذوره تعود للسياسات العدوانية لأعدائنا وقال ان أعداءنا بحاجة لأن يعرفوا ان العهد الذي يستطيعون فيه تهديد مصالحنا أو قواتنا في اي نقطة ولا يواجهون الرد قد ولّى".

واستطرد اللواء الإيراني أن "رسالتنا ليست رسالة دبلوماسية بل رسالة ميدانية وسنقول كلمتنا في الميدان وقال على الذين يتحدثون معنا بلغة التهديد - بمن فيهم رئيس وزراء الكيان الصهيوني ومسؤولون آخرون من هذا الكيان – ان يدركوا العواقب الخطيرة لتخرصاتهم وان يراجعوا حساباتهم بدقة".