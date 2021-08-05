إسرائيل تشن غارات على مواقع بلبنان ردا على إطلاق قذائف صاروخية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، مساء الأربعاء، عن شن مقاتلات إسرائيلية لغارات على مناطق في لبنان ردا على إطلاق قذائف صاروخية صوب إسرائيل.

#فيديو الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الحربية الليلة الماضية في #لبنان مستهدفة مناطق اطلاق القذائف الصاروخية بالاضافة الى بنية تحتية تستخدم لنشاطات إرهابية. تتحمل دولة لبنان مسؤولية ما يجري داخل أراضيها. يحذر جيش الدفاع من مواصلة محاولات الاعتداء ضد مواطني #إسرائيل وسيادتها https://t.co/5PlTk9Xl6P

جاء ذلك في تغريدات لأدرعي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "شنت طائرات حربية الليلة غارات على المناطق التي أطلقت منها اليوم القذائف الصاروخية من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية بالإضافة الى بنية تحتية تستخدم لأهداف إرهابية.."

وتابع قائلا: "كما أغارت الطائرات الحربية على هدف آخر في المنطقة التي أطلقت منها سابقًا قذائف صاروخية نحو إسرائيل.. ستتواصل غارات جيش الدفاع وقد تتصاعد في مواجهة محاولات إرهابية لاستهداف دولة إسرائيل ومواطنيها".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "تتحمل دولة لبنان مسؤولية ما يجري داخل أراضيها. يحذر جيش الدفاع من مواصلة محاولات الاعتداء ضد مواطني إسرائيل وسيادتها".

ونشر أدرعي مقطع فيديو على صفحته بتويتر كاتبا بتعليق: "لن نسمح بإطلاق النار من لبنان تجاه سيادتها مهما كان ولكل سبب من الأسباب. تتحمل حكومة لبنان المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء ينطلق من أراضيها".