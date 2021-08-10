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حمد بن جاسم: المطالب يجب أن تبقى تحت راية الوطن والأمير.. هذا أسلوب العائلة القطرية

الشرق الأوسط
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حمد بن جاسم: المطالب يجب أن تبقى تحت راية الوطن والأمير.. هذا أسلوب العائلة القطرية
Credit: KARIM JAAFAR / Stringer

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالب رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم، بحل المظالم والمطالب تحت "راية الوطن وولي الأمر" مشيرا إلى أن الوقوف مع الوطن والأمير "واجب" عل كل مواطن ومقيم في قطر.

وقال بن جاسم في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أي موقف يقفه المواطن او المقيم فهذا واجب للوطن ولولي الامر ولا يجب على كائناً من كان ان يمن بهذه المواقف على بلده او على اميره فمن قديم الزمان يعيّر من لم يقف مثل هذه المواقف ولا يرددها اي وطني لانها مثل ماذكرت واجب تحت اي ظرف وفي اي زمان ومكان".

وتابع رئيس الوزراء القطري الأسبق قائلا: "فهذه المواقف وما دون ذلك المطالب والمظالم لها طريق ولها اسلوب تعودنا عليه في العائلة القطرية ولا يجب ان نخرج عن هذه العادات تحت اي ظرف فالعائلة القطرية تحل امورها تحت راية الوطن وتحت راية ولي الامر خاصةً ان هناك لجنة تظلم امر بها الامير المفدى"، حسب قوله.

وأضاف بن جاسم قائلا: "نحن نمر في تجربة لا اريد ان اسميها ديمقراطية بل هي مشاركة شعبية وفي كل تجربة جديدة تحصل بعض الثغرات ولكن ما هكذا تورد الابل"، على حد تعبيره.

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