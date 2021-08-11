أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- ارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات في الجزائر إلى 65، بينهم 37 مدنيًا و28 جنديًا، بعد اندلاع حرائق في 16 ولاية بمنطقة القبائل في الشمال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية ووسائل إعلام جزائرية.

وقال الجيش الجزائري، إن 12 جنديًا في حالة حرجة بعد اندلاع الحرائق في المنطقة الجبلية بالبلاد.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون أعلن حدادًا وطنيًا لمدة ثلاثة أيام بداية من الخميس.

وقالت شبكة "النهار" الجزائرية، الثلاثاء، إنه تم تسجيل موجة حارة شديدة بلغت 48 درجة مئوية في مناطق الحريق، فيما واصل قرابة ألف عامل بالدفاع المدني مكافحة الحريق.

وقال رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، يوم الثلاثاء عبر التلفزيون الحكومي، إن الحكومة تشتبه في قيام البعض بإشعال الحرائق دون تقديم أي دليل.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن بن عبد الرحمن قال أيضًا إن بلاده تعمل مع شركائها الأوروبيين لاستئجار طائرات لإخماد الحرائق.

حرائق الغابات في منطقة شمال الجزائر ليست نادرة، حيث يتم الإبلاغ عن حرائق كل عام، لكن الحرائق التي اندلعت في 9 أغسطس/ آب لا تزال واحدة من أكثر الحرائق انتشارًا مؤخرًا.

في الأسبوع الماضي، قال مراقب جوي تابع للاتحاد الأوروبي إن البحر الأبيض المتوسط ​​أصبح بؤرة حرائق غابات حيث اجتاحت حرائق هائلة غابات في تركيا واليونان، بمساعدة من موجة الحر.