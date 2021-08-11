واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تراجعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، عن تعليقات نائب مساعد وزير الدفاع دانا سترول في الكونغرس حول مصدر الهجوم على ناقلة النفط "ميرسر ستريت" التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي في خليج عُمان، وقالت الوزارة إنه لم تؤكد أن الهجوم انطلق من اليمن.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي "خلال إفادة اليوم، لم تؤكد دانا سترول أن الهجوم على ميرسر ستريت انطلق من اليمن، وأشارت إلى بيان مجموعة السبع وتحقيقات القيادة المركزية الأمريكية والتي نسبت بوضوح الهجوم إلى إيران لكنها لم تذكر أي علاقة مباشرة باليمن".

وقال مسؤول بوزارة الدفاع، لشبكة CNN، إن سترول ادعت سرًا إنه كان خطأ وإنها لم تسمع كلمة "اليمن" في سؤال السناتور تود يونغ. وأضاف المسؤول إن سترول لم تكن تنوي التلميح إلى وجود صلة باليمن.

ولم تذكر البنتاغون على وجه التحديد ما إذا كانت تعليقات سترول غير دقيقة أم أنها ببساطة لا تملك الصلاحية لتأكيد أن الهجوم انطلق من اليمن.

وخلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حول المساعدات الأمنية الأمريكية في الشرق الأوسط، وجه السناتور تود يونغ سؤالا إلى سترول عما إذا كان يمكنها تأكيد تقارير عن أن الهجوم الأخير على "ميرسر ستريت" انطلق من اليمن بطائرات إيرانية بدون طيار.

وردت سترول قائلة: "نعم، يمكنني تأكيد ذلك"، مشيرة إلى أن تحقيق القيادة المركزية خلص إلى أن الطائرة بدون طيار المستخدمة في ذلك الهجوم صُنعت في إيران.

وبعد تراجع البنتاغون، قال يونغ، في بيان لشبكة CNN، إن "الإدارة يجب أن تكون واضحة بشأن التهديدات التي تشكلها إيران ووكلائها في جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف: "في جلسة الاستماع، سألت الشاهدة بشأن التهديدات التي تواجه الشحن التجاري من الجماعات المدعومة من إيران في اليمن". وتابع بالقول: "يمكن للبنتاغون التراجع عن الإجابات المقدمة في جلسات الاستماع، لكن لا يمكنهم التراجع عن التهديد الواضح الذي تشكله إيران ووكلائها على المنطقة".