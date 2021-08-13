أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- لجأ الإيرانيون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاج على طريقة استجابة الحكومة لانتشار فيروس كورونا، حيث تواجه البلاد أكثر موجة دموية من الوباء حتى الآن.

وأعلنت الدولة الأكثر تضررًا في منطقة الشرق الأوسط عن أعلى معدل يومي للوفيات منذ بداية الوباء، حيث أفادت وسائل الإعلام الحكومية عن تسجيل أكثر من 500 حالة وفاة في المتوسط ​​كل يوم على مدار الأيام السبعة الماضية، مع ارتفاع الحالات وتصاعد الضغط بالفعل على مستشفيات كاملة ووحدات العناية المركزة المكتظة.

وقال التلفزيون الرسمي يوم الاثنين إن الزيادة، التي تم إلقاء اللوم فيها في المقام الأول على متغير دلتا، أدت إلى رفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الوباء إلى 96,742 حالة، مع معدل وفاة لشخص كل دقيقتين في البلاد.

وتستخدم حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية هاشتاغ #SOSIran لتسليط الضوء على الوضع الكارثي، داعية إلى استجابة حكومية أفضل وإدانة برنامج التطعيم الإيراني، الذي يعتمد إلى حد كبير على اللقاحات محلية الصنع ويرفض استيراد التطعيمات الغربية الصنع بعد أن حظر المرشد الإيراني الأعلى شراءها في يناير/ كانون الثاني، قائلاً إنه "لا يثق بها".

وتمت الموافقة على استخدام بعض اللقاحات الأجنبية الصنع داخل إيران، لكن مع تطعيم ما يقرب من 4٪ من السكان بشكل كامل، انتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك العديد من المشاهير الإيرانيين البارزين، عملية التطعيم البطيئة.

وكتبت الممثلة مهناز أفشار على تويتر "الشعب الإيراني يطلب التطعيمات، أرجوكم ساعدوهم #SOSiran"، إلى جانب صورة لما يبدو أنهم مرضى مستلقون على فرش على أرضية المستشفى. لم تتمكن CNN من تأكيد الصورة بشكل مستقل.

ونشر مراسل من وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "فارس" مقطع فيديو يصور ثماني جثث على الأقل في غرفة في مشرحة مستشفى القائم في مشهد.

وأوضح المراسل أن "عدد القتلى الذي تراهم ليس جميعهم. لقد تم إرسال العشرات إلى مقبرة بهشت ​​رضا ومقبرة بهشت ​​رضوان. يتم إحضار المزيد الآن إلى هنا. الوضع هنا ليس جيدًا على الإطلاق. يمكن الإشارة إلى الوضع على أنه "تسونامي الموت".

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية، الجمعة، إن الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، الذي يتعرض بالفعل لضغوط في الأسبوع الأول من ولايته، قال إن توفير اللقاحات يمثل أولوية حكومية وشدد على عدم وجود مشكلة في تخصيص الأموال لواردات اللقاح.

وقالت وزارة الصحة إن 14,445,642 شخصًا تلقوا حتى الآن جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 في إيران، فيما حصل 2,610,775 الجرعة الثانية أيضًا.

لم تدخل البلاد في إغلاق كامل. ومع ذلك، تم تمديد معظم إغلاق المدارس والجامعات، وقيدت الحكومة نشاطها.