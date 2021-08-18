دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الأربعاء، أن الإمارات استقبلت الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني وأسرته في البلاد "وذلك لاعتبارات إنسانية"، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

كان غني غادر كابول، الأحد، قبيل تحرك قوات حركة طالبان إلى داخل العاصمة الأفغانية وإعلانها السيطرة على القصر الرئاسي.

ولاحقا، كتب الرئيس الأفغاني عبر صفحته في فيسبوك إنه كان "خيارًا صعبًا"، مضيفا أنه غادر البلاد "من أجل تجنب فيضان الدم، اعتقدت أن من الأفضل الخروج".

في المقابل، وجّه وزير الدفاع الأفغاني، الجنرال بسم الله محمدي، نقدًا لاذعًا إلى الرئيس الأفغاني وكبار المسؤولين، قائلا في تغريدة عبر تويتر يوم الأحد: "قيدوا أيدينا من وراء ظهورنا وباعوا الوطن واللعنة على غني وعصابته".

وغني سياسي وأكاديمي واقتصادي أفغاني تولي حكم أفغانستان في سبتمبر/ أيلول 2014 قبل يغادر البلاد في 15 أغسطس/ آب الحالي، مع سيطرة طالبان على أفغانستان.