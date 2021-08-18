دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفالتي بينيت، إلى "القيام بزيارة رسمية إلى مصر" قريبًا، حسبما نقل بيان صادر عن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة الإسرائيلي.

وقال البيان إن دعوة الرئيس المصري جاءت على هامش لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية مع رئيس جهاز المخابرات المصري عباس كامل، الأربعاء، في القدس.

وحسب البيان، فإنه "نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعا وزير المخابرات المصري كامل رئيس الوزراء بينيت للقيام بزيارة رسمية لمصر خلال الأسابيع المقبلة".

وأشار البيان إلى أن بينيت بحث مع عباس "الجوانب الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية المصرية، إضافة إلى الوساطة المصرية في الوضع الأمني في قطاع غزة".

وزيارة عباس هي الأولى منذ تولي بينيت قيادة الحكومة الإسرائيلية في يونيو/ حزيران الماضي.

وفي حين تعد زيارة بينيت المحتملة هي أول زيارة لمسؤول إسرائيلي إلى مصر منذ 2010، عندما استقبل الرئيس المصري السابق حسني مبارك نظيره الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز.