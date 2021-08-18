دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، لقاء الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني الإماراتي مع الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان، في أنقرة يوم الأربعاء، بأنه "تاريخي وإيجابي".

وكتب قرقاش، في حسابه عبر تويتر: "اجتماع تاريخي وإيجابي للشيخ طحنون بن زايد مع فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأشار قرقاش إلى أن "التعاون والشراكات الاقتصادية كان المحوّر الرئيسي للاجتماع"، قائلا إن "الإمارات مستمرة في بناء الجسور وتوطيد العلاقات، وكما أن أولويات الازدهار والتنمية محرّك توجهنا الداخلي فهي أيضًا قاطرة سياستنا الخارجية".

اجتماع تاريخي وإيجابي للشيخ طحنون بن زايد مع فخامة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وكان التعاون والشراكات الاقتصادية المحوّر الرئيسي للاجتماع. الامارات مستمرة في بناء الجسور وتوطيد العلاقات، وكما أن أولويات الازدهار والتنمية محرّك توجهنا الداخلي فهي ايضا قاطرة سياستنا الخارجية. https://t.co/e2GpohZznQ

وفي وقت سابق الأربعاء، استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفدًا إماراتيًا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، في المجمع الرئاسي في أنقرة.

في سياق متصل، نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن بيان رئاسي أن الجانبين "تناولا خلال اللقاء استثمارات الإمارات في تركيا".