أمريكا تشكر 4 دول عربية على دعمها في إجلاء الآلاف من أفغانستان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجهت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشكر إلى قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت على مساعداتهم في إجلاء الآلاف من أفغانستان مع انسحاب القوات الأمريكية وسيطرة حركة طالبان على البلاد.

وذكر بيان للبيت الأبيض، مساء الجمعة، أن بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وأعرب عن "تقديره للدعم القطري السخي لعملية الإجلاء المستمرة لمواطني الولايات المتحدة، والموظفين الدبلوماسيين من الولايات المتحدة والعديد من الدول الشريكة، والمواطنين الأفغان المعرضين للخطر من أفغانستان".

وأضاف بيان البيت الأبيض أن بايدن أشار إلى أن هذا هو "أكبر جسر جوي في التاريخ وأنه ما كان ليكون ممكنا لولا الدعم المبكر من قطر لتسهيل نقل آلاف الأشخاص يوميا". كما شكر بايدن الشيخ تميم على "الدور المهم الذي لعبته قطر منذ فترة طويلة لتسهيل المحادثات بين الأطراف الأفغانية".

من جانبه، وجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشكر إلى الإمارات والبحرين على دعمهما في عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وقال بلينكن، عبر حسابه على تويتر: "نحن ممتنون جدًا لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعمها عبور المواطنين الأمريكيين وموظفي السفارة والمواطنين الأجانب من أفغانستان عبر الإمارات العربية المتحدة. نحن نقدر شراكتنا القوية".

وفي تغريدة أخرى، قال بلينكن: "نحن ممتنون لحكومة البحرين لدعمها عبور المواطنين الأمريكيين وموظفي السفارة بأمان من أفغانستان عبر البحرين. نحن نقدر بشدة الدعم ونقدر شراكتنا القوية والدائمة".

وكان بلينكن قد صرح، في بيان، الجمعة، بأنه "خلال الأيام الماضية، حشدت الولايات المتحدة جهودًا عالمية غير مسبوقة من خلال قنواتنا الدبلوماسية لإجلاء المواطنين الأمريكيين، والأفراد من الدول الشريكة، والأفغان المعرضين للخطر من كابول"، موجها الشكر للعديد من الدول التي تشارك في عمليات الإجلاء ومن بينها الكويت.

وأضاف: "نحن نعمل على مدار الساعة لتعظيم عمليات الإجلاء، لقد سهلنا مغادرة ما يقرب من 13 ألف شخص على متن الطائرات العسكرية الأمريكية منذ 14 أغسطس/ آب ونواصل تكثيف العمليات".