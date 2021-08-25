شرطة دبي تلقي القبض على أحد أبرز أباطرة المخدرات في إيطاليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ألقت شرطة دبي القبض على زعيم في عصابة تلاحقه السلطات الإيطالية، بتهمة التورط في ارتكاب جرائم الاتجار في المواد المخدرة والسلاح عبر الحدود الدولية، حسبما أفاد بيان لقيادة شرطة دبي عبر موقعها الرسمي، الأربعاء.

وقالت شرطة دبي إنها ألقت القبض على رافاييل امبريال الزعيم في عصابة "كامورا" الإيطالية الإجرامية المُنظمة "الذي يُعد أحد أبرز المطلوبين للسلطات الأمنية الإيطالية، والصادر بحقه نشرة دولية حمراء من مُنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".

كما اعتقلت شرطة دبي رافاييل ماوريلو أحد أبرز مساعدي زعيم العصابة، والمسؤول عن عمليات القتل والاغتيالات في عصابة كامورا، والمطلوب لدى الانتربول والسلطات الإيطالية بتهمة القتل العمد.

وذكر بيان شرطة دبي أن زعيم العصابة حاول استخدام أساليب تمويه ذكية لتفادي كشف هويته الحقيقية، وانتحل اسم شخص يدعى أنطونيو روكو.

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وأشار البيان إلى أن المتهم كان يتنقل يوميًا في أكثر من سيارة، واختار العيش في مقر سكن مُستقل، إضافة إلى عدم قيامه بتسجيل عنوان واضح له في الدولة حتى لا يتم الاستدلال عليه.

وولد زعيم العصابة في مدينة نابولي الإيطالية، وانتمى إلى العصابة الإجرامية منذ صغره، ثم تدرج فيها إلى أن أصبح أحد الزعماء المعروفين في إيطاليا بتاريخه الإجرامي، مُبينةً أنه يعتبر من أخطر وأهم تجار المخدرات على المستوى الدولي، والمطلوب رقم واحد لمديرية مكافحة المخدرات الإيطالية في منطقة ستابيا بنابولي، وفقا لبيان الشرطة.

وقال القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبد الله خليفة المري، إن جهود القبض على الرجلين تُترجم نهج دولة الإمارات في التعاون المثمر مع مختلف الأجهزة الشرطية في العالم ومنظمة "الإنتربول" للتصدي للجريمة المُنظمة.

وعثرت الشرطة في مسكن زعيم العصابة "مبالغ مالية وساعات ومقتنيات ثمينة، من بينها لوحات فنية كان يحرص على جمعها".

وأحالت الشرطة ملف امبريال ومساعده إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهما، وفقا لبيان شرطة دبي.