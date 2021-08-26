لحظة توقيع قادة الخليج على بيان العلا بعد افتتاح القمة الخليجية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، إن سياسة بلاده في المرحلة الراهنة تقوم على "طي صفحة الخلاف"، في معرض تعليقه على زيارة الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني الإماراتي إلى الدوحة، ولقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الخميس.

وكتب قرقاش، عبر حسابه في تويتر: "بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء عنوان المرحلة، وركيزة رئيسية من ركائز السياسة الإماراتية".

وأضاف قرقاش: نطوي صفحة خلاف وننظر إلى المستقبل بإيجابية"، ضاربًا المقل بـ"زيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد إلى قطر ولقائه بأميرها تنطلق من واقع أن المصير واحد والنجاح مشترك".

بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء عنوان المرحلة، وركيزة رئيسية من ركائز السياسة الإماراتية، نطوي صفحة خلاف وننظر إلى المستقبل بايجابية، وزيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد إلى قطر ولقائه بأميرها تنطلق من واقع أن المصير واحد والنجاح مشترك https://t.co/dUcHhlxz7K

وزار الشيخ طحنون بن زايد الدوحة بعد أيام قليلة من زيارته إلى أنقرة ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على نحو ينبىء بتحول سياسي في منطقة الشرق الأوسط.

ودعمت تركيا قطر خلال فترة الأزمة الخليجية التي اندلعت في يونيو/ حزيران 2017.

وتأتي الزيارة بعد شهور من عقد قمة العلا في السعودية في يناير/ كانون الثاني الماضي، التي شهدت إعلان نهاية الأزمة، بين قطر والإمارات والسعودية والبحرين، إضافة إلى مصر.

وأعادت الرياض والقاهرة سفيراها إلى الدوحة، بينما لم ترسل أبوظبي والمنامة سفراء إلى قطر بعد.