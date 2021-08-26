أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت قطر، الخميس، إنها "سهلت بالتنسيق مع الدول والأطراف المعنية في أفغانستان، إجلاء أكثر من 40 ألف شخص بسلام من كابول إلى قطر"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، نقلا عن بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية.

وقالت الخارجية القطرية إن من بين الذين تم إجلاؤهم مواطنون من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا ودول أخرى.

وأضاف بيان الخارجية أن "معظم من تم إجلاؤهم يمرون عبر قطر، حيث يتم استضافتهم بشكل مؤقت لبضعة أيام قبل مغادرتهم في رحلات إلى وجهاتهم التالية".

وقال البيان إن قطر تقوم بجهود الإجلاء هذه بناء على طلب مجموعات دولية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات الإعلامية والمؤسسات التعليمية، مضيفا أنها "قامت بإجلاء آلاف الموظفين الأفغان وعائلاتهم بأمان، فضلا عن طالبات من جميع أنحاء أفغانستان".

"حرصًا على الصحة العامة في دولة قطر، وكذلك بالنسبة لأولئك الذين تم إجلاؤهم، يتم تزويد جميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم والذين لا ينتقلون على الفور إلى وجهاتهم التالية باختبار (PCR) ولقاح كوفيد -19 ( بالإضافة إلى النقل والإقامة المؤقتة والرعاية الصحية والوجبات وجميع المستلزمات الأساسية".

وأضاف البيان: "تستضيف قطر حاليًا بشكل مؤقت عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم - معظمهم من الطلاب والأسر والصحفيين".