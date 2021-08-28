دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، جدلا واسعًا بسبب وقوفه بين قادة دول الجوار لدى التقاط صورة جماعية لحضور مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، السبت، وسط تعليقات حول ما إذا كان قد خرق البروتوكول المتبع في مثل هذه اللحظات.

وتيرة الجدل جاءت مع تناقل لقطات مصورة للحظة التقاط صورة جماعية لقادة ووزراء دول الجوار والصديقة للعراق على هامش مؤتمر بغداد.

وحسب لقطات مصورة نشرتها شبكة "روداو" الإخبارية الكردية، لدى دخول الحضور إلى المنصة وقف وزير الخارجية الإيراني في الصف الأول بين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وزير خارجية #إيران كان يحاول جاهداً إحراج #العراق و رئيس وزرائه أمام الضيوف ، كلمته في القمة كانت وقحة ومُشينة وبالصورة التذكارية تطفّل على صف الرؤساء و وقف مكان الشيخ #محمد_بن_راشد ! https://t.co/7SysDn8sb1

وزير خارجية ايران الشر يتعدى على مكان وقوق سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بجانب الرؤساء والملوك دافعا اياه في الزاوية. رُغم ان المكان البروتوكولي الحقيقي للوزير الايراني هو في الخلف الصف الثاني. #قمة_بغداد https://t.co/UAi28wHrUt

وقال مُعلقون إن المسؤول الإيراني ترك مكانه بجانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث الصف الثاني المخصص لوزراء خارجية السعودية وتركيا (مولود تشاوش أوغلو) والأمين العام للجامعة العربية (أحمد أبو الغيط) وأمين منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين.

وتناقل مغردون صورة، لم يتسن لـCNN بالعربية التأكد من صحتها، قالوا إنها تتضمن وصفا توضيحيًا لأماكن وقوف الحضور، على نحو يظهر مخالفة وزير الخارجية الإيراني للبروتوكول، على حد قولهم.

كما لم يتسن لـCNN بالعربية التحقق مما إذا ما كانت اللجنة المنظمة للمؤتمر قد وجهت أو طلبت من وزير الخارجية الإيراني الوقوف في هذا المكان أم أنه اختاره بنفسه.

هذا مكان وزير خارجية إيران الأصلي في الدائرة الحمراء لاحظ الإشارة على الأرضية https://t.co/llS6n351qX

في حين رأى بعض المعلقين عبر موقع تويتر أن عدم التزام الوزير أمير عبداللهيان بمكانه بمثابة "تجسيد للواقع والهيمنة" الإيرانية، حسب تعبيرهم.