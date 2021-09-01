دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن تعزيز التعاون مع دول الجوار على سلم أولويات حكومته، فيما أشاد بحزب الله اللبناني، واصفًا إياه بأنه "الشجرة الطيبة".

وقال رئيسي، في تصريحه خلال اجتماع الحكومة، الأربعاء، إن "أكثر الدبلوماسيات فاعلية لدى الحكومة الإيرانية اليوم تتعلق بدول الجوار"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

ودعا رئيسي إلى "تكريس طاقاتنا لرفع مستوى التعامل التجاري والتعاون الاقتصادي مع الجيران؛ لما في ذلك من فرص كثير تساعد على تعزيز حصة إيران على صعيد التعامل الإقليمي".

وقال الرئيس الإيراني إن "تجربة التواجد الأمريكي في مختلف دول ومناطق العالم تثبت بأن هذا التواجد لم يخلق الأمن إطلاقا"، مُضيفا: الأمريكيون اليوم يثيرون الأجواء ضد بلادنا بذريعة بعض القضايا إلا أن الردود عليها متاحة وإنني هنا أطلب من الأجهزة المسؤولة، ومنها الاذاعة والتلفزيون للرد بصورة مناسبة على هذه الاتهامات الفارغة".

من ناحية أخرى، أفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، تلقى برقية من الرئيس الإيراني.

وحسب وكالة أنباء فارس، قال رئيسي في البرقية إن "حزب الله هو الشجرة الطيبة التي أثمرت بفضل قيادتكم، جهاد الشباب المؤمن الثوري ودماء شهداء ‏المقاومة الأبرار".

وذكر رئيسي أنه "لا ‏يمكن لأي طرف سياسي أو عسكري أو أمني في المنطقة، ولا لأي قوة دولية، أن يتجاهلا وجوده"، قائلا إنه على ثقة بأنه في ظل "توجيهات" المرشد الإيراني علي خامنئي فإن "‏المقاومة الإسلامية تستطيع أن تقدم نموذجًا فريدًا في العمل السياسي".