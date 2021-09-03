دبي، الإمارات المتحدة (CNN)-- زار ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، الجمعة، مدينة الإمارات للخدمات الإنسانية التي تستضيف بشكل مؤقت العائلات التي تم إجلاؤها من أفغانستان في طريقها إلى دول ثالثة.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، اطلع الشيخ محمد بن زايد خلال جولة في المدينة على الخدمات المتكاملة التي تقدم للعائلات الأفغانية بما يضمن لهم الراحة والحياة الكريمة، واستمع من القائمين عليها إلى جميع الاحتياجات والمتطلبات التي توفرها المدينة.

وتفقد الشيخ محمد بن زايد سير العمل في موقع مغادرة مجموعات القادمين من أفغانستان، الذين سيتوجهون إلى الولايات المتحدة ودول أخرى تحت إشراف أمريكي. واستمع من المسؤولين الأمريكيين بشأن عمليات تنظيم المغادرة وسلاسة الإجراءات.

ووجّه الشيخ محمد بن زايد بتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة إلى ضيوف الدولة، بما يوفر لهم سبل الراحة والطمأنينة خلال إقامتهم في المدينة ويضمن صون كرامتهم الإنسانية، كما أمر سموه بتقديم مساعدات مادية إلى جميع الأفراد بما يعينهم على رحلتهم القادمة.

وقال إن دولة الإمارات ستظل رمزًا للعون والنجدة في أوقات الشدة ومصدر إلهام في العمل الإنساني.

اطلعت اليوم خلال زيارتي إلى " مدينة الإمارات الإنسانية " .. على الدعم المقدم للعائلات والأفراد الذين قدموا مؤخراً من أفغانستان..دولة الإمارات ملتزمة بواجبها ورسالتها الإنسانية تجاه الآخرين وتقديم المساعدات لهم وضمان سلامتهم. https://t.co/apT9YTAT9m

وفي عام 2020، تم إنشاء مدينة الإمارات الإنسانية، لتلبي أفضل معايير الأمن والسلامة، فيما تضم الساحات الخارجية للمدينة عددًا من الملاعب ووسائل الترفيه المخصصة للأطفال والكبار، إضافة إلى مركز للصحة الوقائية وتوفير جميع الوسائل اللازمة للإعاشة من الدواء والغذاء وغيرها من المستلزمات المعيشية الضرورية.