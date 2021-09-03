دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتمد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نتائج أفضل وأسوأ 5 جهات حكومية اتحادية في الخدمات الرقمية، وأمهل أسوأها 90 يومًا "لتعديل مسارها".

وقال الشيخ محمد بن راشد، على هامش اعتماده للنتائج، إن "رأي المجتمع هو المقياس والمؤشر الحقيقي الذي تبنى عليه نتائج أي تقييم لأداء الحكومة الاتحادية وكفاءة خدماتها ووصولها إلى المتعاملين في أي وقت وأي مكان".

وشملت عملية التقييم، التي وجّه الشيخ محمد بن راشد بإطلاقها في يونيو/ حزيران الماضي، 30 جهة حكومية تقدم أكثر من 1300 خدمة عبر 58 قناة رقمية على مستوى الدولة.

واستطلع التقييم آراء 55 ألف شخص على مدى 3 أشهر.

وكتب الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه في تويتر: "الإخوة والأخوات... وجهنا قبل 3 أشهر بتقييم الخدمات الرقمية للحكومة وبعد استطلاع رأي 55 ألف متعامل حول رأيهم في خدمات 30 جهة حكومية.. نرفق لكم أفضل خمس جهات وأسوأ خمس جهات في الحكومة.. الجهات التي لم تتمكن من الارتقاء بخدماتها الرقمية إلى المستوى المطلوب ننتظر منها تعديل المسار وتحقيق أفضل النتائج خلال 90 يومًا".

وأضاف: "أكدنا منذ الدورة الأولى للتقييم الشامل أن من لا يستطيع اللحاق بالركب، يمكنه إعطاء الفرصة للشباب الذين نؤمن بقدراتهم ونثق بإمكانياتهم لنضخ دماء جديدة في الجهات الحكومية تمكنها من النجاح في سباق التميز وتحدي الريادة".

الإخوة والأخوات .. وجهنا قبل ٣ أشهر بتقييم الخدمات الرقمية للحكومة… وبعد استطلاع رأي ٥٥ ألف متعامل حول رأيهم في خدمات ٣٠ جهة حكومية.. نرفق لكم أفضل خمس جهات وأسوأ خمس جهات في الحكومة.. ونعطي ٩٠ يوماً فرصة لتحسين الخدمات سنعيد تقييم الجهات الأسوأ بعدها لاتخاذ قرار بشأنها https://t.co/9V6ZlRDC12

وتصدرت وزارة الداخلية نتائج التقييم متقدمة قائمة أفضل الجهات الحكومية في الخدمات الرقمية، وحلت بعدها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة تنمية المجتمع.

بينما ضمت قائمة أسوأ الجهات الحكومية في الخدمات الرقمية: وزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للضرائب، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية.