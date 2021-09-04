دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل وفد وزاري لبناني ترأسه وزيرة الخارجية بالوكالة والدفاع في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر، إلى العاصمة السورية، دمشق، في أول زيارة رسمية على هذا المستوى بين البلدين الجارين منذ عام 2011.

وبحث الوفد الوزاري اللبناني مع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، الذي استقبله في منطقة جديدة يابوس الحدودية، "استجرار الغاز المصري إلى لبنان"، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وضم الوفد اللبناني كل من وزير المالية، غازي وزني، ووزير الطاقة، ريمون غجر، والمدير العام للأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، وفقا لسانا.

وقال رئيس المجلس الاعلى اللبناني السوري، نصري خوري، في تصريح صحفي حول الزيارة، إنها تهدف إلى "بحث موضوع استجرار الغاز من مصر إلى لبنان مروراً بسورية لإنتاج الطاقة الكهربائية"، وفقا لسانا.

وأشار خوري إلى أن هذه الزيارة الأولى لوفد رسمي لبناني إلى سوريا منذ عام 2011، وأكد أنها ستستغرق يوما واحدا.

وأوضح المسؤول في المجلس الاعلى أن اتفاق استجرار الغاز من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا موجود أصلا لكن الجانب المصري أوقف الإمداد وتجري الآن المساعي لإعادة تفعيل الاتفاق، وفقا لسانا.

يذكر أن العلاقات اللبنانية السورية تأرجحت على مدار السنوات العشر الماضية نظرا لتغير الظروف السياسية والعسكرية على الأرض في سوريا وتقلب المناخ السياسي والاقتصادي في لبنان.