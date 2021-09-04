دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن التحالف في اليمن، بقيادة السعودية، إحباط هجوم باليستي على المنطقة الشرقية للمملكة، مساء السبت، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

ونقلت "الإخبارية" عن التحالف قوله إنه تم "اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية".

ولم توضح السلطات السعودية المزيد من التفاصيل بشأن الهجوم بعد، والأماكن التي كان يستهدفها بالتحديد.

وكانت جماعة الحوثيين في اليمن قد تبنت هجومًا استهدف منشآت لشركة أرامكو النفطية (شرق المملكة) في 7 مارس/أذار الماضي.

استخدم الحوثيون صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو في مدينة الظهران، بحسب تصريحات مسؤولين سعوديين آنذاك.