دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن التحالف في اليمن، بقيادة السعودية، إحباط هجوم باليستي على المنطقة الشرقية للمملكة، مساء السبت، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

ونقلت "الإخبارية" عن التحالف قوله إنه تم "اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية".

لم توضح السلطات السعودية المزيد من التفاصيل بشأن الهجوم بعد، والأماكن التي كان يستهدفها بالتحديد، فيما تحدث التحالف عن اعتراض هجمات باليستية أخرى استهدفت منطقتي نجران وجازان (جنوب غرب المملكة)، وفقا لقناة "الإخبارية".

وفي بيانات منفصلة، أدانت الإمارات والبحرين ومنظمة التعاون الإسلامي الهجمات، داعية إلى موقف حاسم من المجتمع الدولي تجاه مهاجمة الحوثيين للسعودية.

في حين جرى تناقل مقاطع فيديو منسوبة للهجوم - لم يتسن لـCNN بالعربية التحقق من صحتها. وقال من تناقلوا المقاطع إنها تُظهر لحظة وصول وانفجار صاروخ في نطاق مدينة الدمام (شرق المملكة).

وكانت جماعة الحوثيين في اليمن قد تبنت هجومًا استهدف منشآت لشركة أرامكو النفطية في 7 مارس/أذار الماضي.

ويقع مقر شركة أرامكو بمنطقة الظهران في المسافة ما بين مدينتي الدمام والخُبر.

واستخدم الحوثيون في هجوم مارس، صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو في مدينة الظهران، بحسب تصريحات مسؤولين سعوديين آنذاك.