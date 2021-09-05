الحوثيون يعلنون استهداف منشآت أرامكو ومواقع عسكرية من السعودية

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ضد السعودية.. وأمير سعودي يشير إلى وجود أمل

وزير خارجية السعودية لـCNN: لا يوجد حصار في الحديدة.. والحوثيون لا يلتزمون باتفاقية ستوكهولم

لأول مرة هذا العام.. 4 ناقلات نفط ترسو في ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت القوات المسلحة التابعة للحوثيين في اليمن عن استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو وقواعد عسكرية في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية للسعودية السبت، بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثي، يحيى سريع، إن الهجوم استهدف "منشآت تابعة لشركة أرامكو في رأس تنورة بمنطقة الدمام في السعودية"، وكشف أن الهجوم نُفذ بواسطة 8 طائرات مسيرة من نوع "صماد 3" وصاروخ باليستي من نوع "ذو الفقار"، وفقا لقناة المسيرة التابعة للحوثيين.\

وأضافت القوات المسلحة التابعة للحوثيين في بيانها قائلة إنها قصفت منشآت أرامكو أيضا في جدة وجازان ونجران بـ5 صواريخ باليستية من نوع بدر وطائرتين مسيرتين من نوع "صماد 3"، وفقا للبيان الذي أكد فيه سريع أيضا استهداف مواقع عسكرية تابعة للجيش السعودي.

وهدد الحوثيون السعودية بتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية إن لم توقف ما وصفوه بـ"العدوان" على اليمن مؤكدين "حقهم في الدفاع عن وطنهم"، وفقا للبيان.

وكان قد أعلن التحالف السعودي في اليمن عن التصدي لهجوم بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدف مناطق متفرقة من المملكة السبت.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية فجر الأحد أن عملية التصدي لهجوم استهدف منطقة الدمام، شرقي البلاد، أسفرت عن سقوط شظايا على حي سكني ما أدى إلى إصابة طفل وطفلة سعوديين.