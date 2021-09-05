الإمارات تعرب عن تضامنها مع السعودية: كل خطر على المملكة تهديد لنا

كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

دبي، الإمارات العربي المتحدة (CNN) – أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي شنه الحوثيون على الجنوب والشرق السعودي السبت، واصفة الهجمات بـ"الإرهابية"، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات.

وجاء في البيان: "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية"، في إشارة إلى هجمات الحوثيين التي استهدفت الجنوب والشرق السعودي عبر طائرات مسيرة مفخخة.

وحثت أبوظبي في بيانها المجتمع الدولي على "أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة"، وأكدت أن استمرار الهجمات الشبيهة بهجمات السبت ليل على "سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة"، وفقا وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأعربت الإمارات عن تضمانها الكامل مع السعودية وأكدت وقوفها معها "في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها"، وفقا للبيان.

وشددت أبوظبي على أن أمن الغمارات والسعودية "كل لا يتجزأ"، وأن كل خطر أو تهديد يمس السعودية تعتبره الإمارات "تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".

وكانت قد تعرضت السعودية لهجمات بطائرات مسيرة نفذها الحوثيون من اليمن على مناطق عدة في الجنوب السعودي، وأعلن التحالف تصديه لها، كما استهدفت الهجمات المنطقة الرشقية في السعودية.